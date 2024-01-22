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U16 Milli Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 Mağlup Etti

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U16 Milli Futbol Takımı, 22'nci Ege Kupası ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 50 ile 65'inci dakikalarda Ozan Demirbağ ve 85'inci dakikada Furkan Koçak atarken, İrlanda Cumhuriyeti'nin golünü 52'nci dakikada Michael Noonan kaydetti.

STAT: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi

HAKEMLER: Emre Koçanalı, Ufuk Tatlıcan, Yeşim Sur, Furkan Kobak

TÜRKİYE: Deniz Eren Dönmezer, Ahmet Çobanoğlu, Can Bartu Çığır (Dk.60 Vatan Oğuz Özcan), Hasan Turan, Boran Eligüzel, Elyas Bağcı (Dk.73 Mustafa Serhan Kök), Yunus Azrak (Dk.73 Osman Kahraman), Oğuzhan Ertem (Dk.73 Furkan Koçak), Ozan Demirbağ (Dk.88 Mümin Barış Nazlı), Ahmet Hakan Atış (Dk.88 Hasan Ege Akdoğan), Muhammed Ali Tazı (Dk.60 Yiğit Çolak)

İRLANDA CUMHURİYETİ: Alex Noonan, Maxim Kovalevskis (Dk.88 Billy O'Neill), Oisin McDonagh, Sam Steward, Muhammad Oladiti (Dk.58 Kian McMahon Brown), Ramon Martos, Michael Noonan, Jaden Umeh, Grady McDonnell (Dk.88 Charlie Campbell), Billy Canny, Finn Sherlock

GOLLER: Dk. 50 ve Dk. 65 Ozan Demirbağ, Dk. 85 Furkan Koçak (Türkiye)- Dk. 52 Michael Noonan ( İrlanda Cumhuriyeti )

U16 Milli Futbol Takımı, 22'nci Ege Kupası ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 50 ile 65'inci dakikalarda Ozan Demirbağ ve 85'inci dakikada Furkan Koçak atarken, İrlanda Cumhuriyeti'nin golünü 52'nci dakikada Michael Noonan kaydetti.

Ay-yıldızlıların İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir, Milli Takımlar Atletik Performans Departman Sorumlusu Vural Durmuş ve Milli Takımlar Analiz Departman Sorumlusu Okan Aydıner de tribünden takip etti.

U16 Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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