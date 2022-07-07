U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası Alanya'da Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası, Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası, Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Türkiye U16 Erkek Milli Takımı, 9 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan U16 Erkekler Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye U16 Erkek Milli Takımı, Slovakya ve Gürcistan milli takımları yer alıyor. Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Slovakya'yı 6-1 mağlup etti. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Alanya Spor Haberler

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