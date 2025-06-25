U16 Erkek Hentbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

U16 Erkek Hentbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
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U16 Erkek Hentbol Milli Takımı, 2026 yılında düzenlenecek Konfederasyon Ligi Avrupa Şampiyonası için Giresun'da kamp yapıyor. Antrenör Muhammet Bakır, sporcuların gelişimini değerlendirmek ve geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

U16 Erkek Hentbol Milli Takımı, 2026 yılında düzenlenecek Konfederasyon Ligi Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda sürdürüyor.

U16 Erkek Hentbol Milli Takımı, Konfederasyon Ligi Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda devam ediyor. U16 Milli Takımı Antrenörü Muhammet Bakır, Giresun kampının oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl Konfederasyon Ligi Avrupa Şampiyonası U16 müsabakaları var. Amacımız, bu yaş grubunda hentbola gönül vermiş kulüplerimizdeki tüm sporcuları görmek ve değerlendirmek. Federasyonumuz bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Sporcuları sadece seçmek için değil, geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak için kamplar düzenliyoruz. Bu, dördüncü kampımız ve şu ana kadar 100 sporcuyu denedik. Gelecek ay Ordu'da yapacağımız kampta son iki etabı tamamlayıp, havuzdaki sporcu sayısını 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Aday oyuncular yakından takip edilecek

Amaçlarının A Milli Takıma gurur duyulacak sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Bakır, "Bu havuzdaki sporcuları bir yıl boyunca takip edeceğiz. Maçlarını izleyerek, kulüp antrenörlerinden bilgi alarak gelişimlerini gözlemleyeceğiz. Çalışmalara erken başladık, bu bizim için büyük bir avantaj. Sporcuların eksik yönlerini geliştirmek için özel bir çaba harcayacağız. Çok yetenekli isimler var. Önemli olan bu çocukların gelişimlerini sürdürerek ay-yıldızlı formayı gelecekte en iyi şekilde giymeleri ve ülkemizi gururla temsil etmeleridir" ifadelerini kullandı.

Doruk Ömer'in hedefi A Milli Takım

Milli takım oyuncularından Doruk Ömer ise kampın kendilerine adına çok faydalı olduğunu aktararak, "Hocalarımız bize gerekli ilgiyi gösteriyor. Bu grupla gelecekte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Kişisel hedefim ise A Milli Takım seviyesinde oynamak ve yurt dışına transfer olarak büyük takımlarda yer almak" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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