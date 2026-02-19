Haberler

Aydınlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Aydınlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen U-20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular, Suna Durmaz ve Songül Kavak, elde ettikleri madalyalarla büyük başarıya imza atarak ilimizi gururlandırdılar.

Ankara'da 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen U-20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada mindere çıkan Aydınlı sporculardan Suna Durmaz, 57 kilogram kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. 50 kilogram kategorisinde mücadele eden Songül Kavak ise Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ata sporumuz güreşte ilimizi başarıyla temsil eden, kazandıkları madalyalarla bizlere büyük gurur yaşatan sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şampiyonada elde edilen derecelerle Aydınlı sporcular, hem kulüplerini hem de memleketlerini en iyi şekilde temsil ederken, genç güreşçilerin gelecek turnuvalar için umut verdiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
500

