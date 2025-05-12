Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Basketbol U-16 Erkekler Türkiye Şampiyonası final maçıyla sona ererken, şampiyon Bahçeşehir Koleji oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 Sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında, Denizli'nin ev sahipliğinde organize ettiği U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye'nin en köklü 16 kulübünün kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, genç basketbolcuların yeteneklerini sergilediği heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

U-16 Türkiye şampiyonu Bahçeşehir Koleji oldu

İki ayrı salonda 6 gün süren şampiyonanın dün akşam Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan final karşılaşmaları nefes kesti. Finalde karşılaştığı A. Efes'i kıran kırana geçen müsabaka sonunda 78-75 skorla mağlup eden Bahçeşehir Koleji, U16 Erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonanın üçüncüsü, rakibi Fenerbahçe'yi 79-72 mağlup etmeyi başaran Antalya Gelişim Spor olurken, Bahçeşehir Koleji'nden Ömer Alp Elitaş ise (MVP) en değerli oyuncu seçildi.

Final karşılaşmalarının sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hıdır Ayçiçek, Adalet Komisyonu Başkanı Bahattin Arıkan, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ve Basketbol İl Temsilcisi Sinan Soylu takdim etti.

Basketbol U-16 Türkiye Şampiyonası ile Denizli'de 6 gün boyunca basketbol şöleni yaşadıklarını kaydeden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Türk Basketbolunun geleceği olan genç sporcuların parkede fair-play ruhuyla örnek performanslar sergilediğini belirten Erdoğan, tüm takımları mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - DENİZLİ