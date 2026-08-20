Milli haltercilerden Avrupa'da tarihi başlangıç: 6 altın, 3 rekor

Kosova'da başlayan U-15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 6 altın madalya kazanarak 3 Avrupa rekoruna imza attı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen U-15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası milli sporcuların zaferleriyle başladı. Kadınlar U-15 kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Ecrin Naz Şahin, koparmada 65 kilo, silkmede 79 kilo ve toplamda 144 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, koparma ve silkmede elde ettiği derecelerle 2 Avrupa rekorunun da sahibi oldu. Müsabakanın ardından Ecrin Naz Şahin'e madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti.

Yıldız Kadınlar kategorisi 45 kiloda mücadele eden milli sporcu Asel Şenel de koparmada 66 kilo, silkmede 76 kilo ve toplamda 142 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Asel Şenel, koparmadaki 66 kiloluk derecesiyle Avrupa rekoru kırma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonada madalya kazanan sporcuları, kulüplerini ve antrenörleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı