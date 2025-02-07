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U-14 Basketbol Kızlar Bölge Şampiyonası Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

U-14 Basketbol Kızlar Bölge Şampiyonası Afyonkarahisar'da Gerçekleşti
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Afyonkarahisar'da düzenlenen U-14 Basketbol Kızlar Bölge Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Denizli İncilipınar Spor ve İzmir Efe Spor, turnuvayı başarıyla tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Müsabakalar öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Afyonkarahisar, U-14 Basketbol Kızlar Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan turnuva, kıyasıya rekabetin ardından sona erdi. Şampiyona sonucunda Denizli İncilipınar Spor ve İzmir Efe Spor bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Müsabakalar öncesinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler anıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şampiyona boyunca genç sporcular, büyük bir azim ve hırsla mücadele etti. Denizli İncilipınar Spor ve İzmir Efe Spor, üstün performanslarıyla turnuvanın en başarılı takımları arasında yer aldı ve adlarını bir üst tura yazdırdı. Müsabakalarda sporcuların gösterdiği üstün performans, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda, genç yetenekler izleyenlere keyifli anlar yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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