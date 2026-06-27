Twente, Wout Weghorst'u kadrosuna kattı

Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u transfer etti.

Twente yaptığı açıklamada, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadelerini kullandı.

AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki santrafor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş, 18 maçta 9 gol kaydetmişti.