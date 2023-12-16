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TVF Başkanı Üstündağ: Türk takımlarının finali tarihte ilk kez olacak

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın yarı finale çıkmasını ve Türk takımlarının finalde karşılaşmasını değerlendirdi.

TVF Başkanı Üstündağ: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum

Nisanur ŞENTÜRK-Burak KESKİNCİ/İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Bugün yarı final, pazar günü de 2 Türk takımının finali. En rahat maçımızı seyredeceğiz. Çünkü hangi takımımız kazanırsa kupa Türkiye'de olacak. Bu da tarihte ilk kez olacak' dedi.

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruplarını lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia ile, VakıfBank ise Tianjin Bohai Bank ile finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Brand Sport Summit 2023'e katılan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı ve VakıfBank'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Üstündağ, 'Sabah 9'da (Dün) oynanan maçta VakıfBank rakibini 3-0 yendi ve yarı finale kaldı. Saat 14.30'da (Dün) oynanan maçta, Eczacıbaşı rakibini 3-0 yendi. Yarı finale kalan dört takımın iki takımı Türkiye'den. Yüzde elli Türk takımları temsil ediliyor. İnşallah şimdi her iki takımımız da grup lideri olduğu için diğer grupların ikincileriyle oynayacaklar. Her iki takımımız da grupların ikincilerini yenerek hem grup liderliklerini, hem de tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum' açıklamasını yaptı.

'MADALYANIN RENGİNİ ALTINLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Mehmet Akif Üstündağ, bu başarıların sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, 'Her iki takımımız da dünkü etabı 3-0 galibiyetle geçtiler. Yarı finaldeler. Bugün yarı final, pazar günü de 2 Türk takımının finali. En rahat maçımızı seyredeceğiz. Çünkü hangi takımımız kazanırsa kupa Türkiye'de olacak. Bu da tarihte ilk kez olacak. Bunları sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz. Tek tek hayalimize, hedefimize ulaşacağız. Olimpiyatta bugün tek eksiğimiz madalya. Yani olimpiyata gitmek değil. Çünkü 2 defa kadın takımımız gitti. Hala erkek takımımızın da olimpiyata gitme şansı var. Giderse kadın-erkek, bu da tarihinde ilk olacak. Bunu yaşayacağız. Kadın takımımızla hiç kürsüde yer almadık. En iyi derecemiz 5'incilik. Ama biz ilk 3'te, kürsüde yer almak istiyoruz. Madalyanın rengini de altınla taçlandırmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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