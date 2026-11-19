Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara'da yeni salon hedefi olduğunu söyledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat hedefinin yanı sıra Ankara'da planlanan yeni voleybol salonu ve kulüplerin gelirlerine yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Ankara'da yeni salon yapmak istediklerini aktaran Üstündağ, "Yeni salon hedefimiz var. 15-16 bin kapasiteli bir voleybol tesisi için yer bakıyoruz. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Federasyonun mali genel kurulunda alınan kararla ana statüde değişikliğe gidildiğini belirten Üstündağ, kulüplerin müsabaka yayınları, basın-yayın kuruluşlarıyla yaptıkları anlaşmalar ve forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerden federasyona aktarılan yüzde 10'luk payın kaldırıldığını dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eksik tek madalyasının olimpiyat madalyası olduğunu vurgulayan Üstündağ, 2028 Los Angeles'ta kürsüde yer almak istediklerini ifade etti

Kaynak: AA