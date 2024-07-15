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Tuzlaspor, TFF 2. Lig yarışma haklarını Beykoz 1908 SK'ya devretti

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Tuzlaspor, TFF 2. Lig yarışma haklarının İstanbul Süper Amatör Ligi takımlarından Beykoz 1908 SK'ya devredildiğini açıkladı. Beykoz 1908 SK, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Tuzlaspor, TFF 2. Lig yarışma haklarının İstanbul Süper Amatör Ligi takımlarından Beykoz 1908 SK'ya devredildiğini açıkladı. Bu anlaşmanın ardından Beykoz 1908 SK, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor, hisselerinin İstanbul Süper Amatör Ligi ekiplerinden Beykoz 1908 SK'ya devredildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Tuzlaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzlaspor A.Ş. olarak hisselerimizi Beykoz 1908 Spor Kulübü'ne devretme kararı aldık. Tuzla Spor A.Ş.'nin hisselerinin Beykoz 1908 A.Ş. Spor Kulübü'ne devrini öngören sözleşme kulüp başkanımız Mehmet Berzan İlhanlı ve Beykoz 1908 A.Ş. Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu tarafından imzalandı. Bu sözleşme hükümleri doğrultusunda 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'de Tuzlaspor A.Ş. yerine Beykoz 1908 A.Ş. Kulübü mücadele edecektir" denildi.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 16. sırada yer alarak küme düşmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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