Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe zorlu bir deplasman" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, konuk olduğu Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, "Göztepe zorlu bir deplasman. Yeni teknik direktörleriyle coşkulu oynayacaklarını biliyorduk. İyi de başladılar maça. Aslında ilk yarı baskın olmalarına rağmen bizim birkaç pozisyonumuz var. Fena bir ilk yarı olmadı diye düşünüyoruz. İkinci yarı diziliş değişikliğine gittik çünkü çok fazla arkaya top kaçırdık ve oyunun yönünü çok değiştirince onu karşılamakta zorlandık biraz. Bu anlamda bir değişiklik yaptık ama bu sefer duran toptan çok basit bir gol yedik. Geriye düşünce de çevirmek için gerekli hamleleri yaptık. Ama kalan dakikalarda sizin de izlediğiniz gibi ne yazık ki çeviremedik. Oyun olarak fena değildik zaman zaman topa sahip olduk. Deplasmanda girilebilecek pozisyonlara ikinci yarı birkaç tane girdik. Ama ne yazık ki değerlendiremedik. Göztepe'yi kutluyorum. Önümüzdeki Bandırma maçına bu maçtan çıkardığımız dersleri çıkarıp iyi hazırlanıp devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR