Tuzlaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Bekir İrtegün, maçın iyi bir oyun olduğunu belirtirken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Efe İnanç ise Tuzla'nın daha iyi oynadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Bekir İrtegün, "3 puanla ayrılsak bizim için ödül olacaktı. İyi oyun oldu." dedi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçında ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İrtegün, öncelikle iki takım olarak taraftarlara güzel bir maç izlettirdiklerini belirterek, "Ağırlıklı topa daha çok sahip olan takım bizdik ama son vuruşlarda başarılı olamadık." ifadesini kullandı.

Oyuncularının emeğiyle güzel atmosfer yaratmaya çalıştıklarını anlatan İrtegün, "Herkesi tebrik ediyorum oyun için. 3 puanla ayrılsak bizim için ödül olacaktı. İyi oyun oldu. Ki o kadar değişiklik yapıp oyun akışını bozmak istemedik. Rakibi de tebrik ediyoruz, onlara da başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Efe İnanç: "Tuzla bizden iyi oynadı"

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Efe İnanç ise, kötü bir zeminde oynadıklarına dikkati çekti.

İki takım için de eşit şartların bulunduğunu aktaran İnanç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki takımda da kazanma isteği vardı. İlk 10 dakika bizim isteğimiz daha iyiydi ama daha sonra oyuna Tuzla hakim oldu. İstediğimiz oyunu sergileyemedik açıkçası. İlk yarı sonunda gol bulduk, bu moralimizi artırdı. İkinci yarı başında, çok agfresif olamadığımız bölümde golü yedik. Daha agfresif olmalıydık, oyuna daha hakim olmalıydık. Tuzla bizden iyi oynadı, sonuçta berabere bitti. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız."