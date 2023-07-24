Tuzla Belediyesi ve TMF İş Birliğiyle 2. Su Sporları Festivali Düzenlendi

Tuzla Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen 2. Su Sporları Festivali'nde Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 2. Etap Yarışları ile Türkiye Motosurf Şampiyonası gerçekleştirildi. Festivalde flyboard gösterileri, su jeti gösterileri, yelken, konser, dragon boat yarışları ve balık tutma yarışması da yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da su jeti araçlarıyla sürüş gösterisi yaptı.

Tuzla Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde 2'nci Su Sporları Festivali düzenlendi. Su tutkunları festival kapsamında, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 2'nci Etap Yarışları ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nda bir araya geldi. Flyboard gösterileri, su jeti gösterileri, yelken, konser, dragon boat yarışları, balık tutma yarışması da yapılan festivale katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, su jeti araçlarıyla sürüş gösterisi yaptı.

Tuzla Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) ortaklaşa gerçekleştirdiği festivalde, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 2'nci Etap Yarışları ile Türkiye Motosurf Şampiyonası da düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

'DENİZ DEYİNCE AKILLARA TUZLA GELSİN İSTİYORUZ'

Programda açıklamalarda bulunan Dr. Şadi Yazıcı, 'İkincisini gerçekleştirdiğimiz Su Sporları Festivali'ni muhteşem bir törenle bitiriyoruz. Bütün katılımcılara, özellikle paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden sporcularımızı Tuzla'da ağırlamak çok önemliydi. Tuzla'da Deniz Harp Okulu'nun olması, Piri Reis Üniversitesi gibi spesifik üniversitelerin olması ile birlikte üniversitelerin takımları ile festivalimize katılması ve en önemlisi federasyonumuzun da bu işe katılması bu festivale renk kattı. Vatandaşımızın göstermiş olduğu ilgi muhteşemdi. Deniz deyince akıllara Tuzla gelsin istiyoruz. 2009 yılından itibaren eğitim kenti vizyonumuzla ve deniz deyince akıllara Tuzla gelsin vizyonuna değer katmaya devam edeceğiz. Bütün katılımcılara bu işe değer veren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tuzla'da yaşam bir ayrıcalıktır' ifadelerini kullandı.