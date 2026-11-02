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TÜSF 9. olağan mali genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi

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TÜSF 9. olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi; gelecek dönem hedefleri değerlendirilip Başkan Mutlu Türkmen delegelere teşekkür etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) 9. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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