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TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 Mağlup Etti

TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 Mağlup Etti
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1'lik skorla geçti. Maç, Adilcevaz Voleybol Sahası'nda yapıldı ve setler 27-25, 22-25, 29-27, 25-18 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Adilcevaz Voleybol Sahası

Hakemler: Recep Karakoç, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Marco, Alexis (Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert)

Arkas Spor : Ertuğrul Gazi Metin, Carissio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Melih Sıratça, Abdulsamet Yalçın, Zenger, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 27-25, 22-25, 29-27, 25-18

Süre: 138 dakika (38, 32, 37, 31)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Spor
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