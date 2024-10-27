TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 ile Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma karşısında zorlu bir maçta 3-2 galip geldi. Karşılaşma Adilcevaz'da gerçekleşti ve 154 dakika sürdü.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Sema Sert Kayıkçı
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez (Alparslan Koç, Burak Topçu, Kadir Bircan, Burak Mert, Berke Eray Yetkin, Taha Erden)
Altekma: Buculjevic, Bahov, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Eray Kursav)
Setler: 25-21, 24-26, 21-25, 25-19, 15-12
Süre: 154 dakika (39, 33, 26, 35, 21)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve taraftarlar izledi.