Turkuvaz Medya Grubu Spor Zirvesi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da dünyada adından söz ettirir hale geldiğini söyledi.

Başkan Üstündağ, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi"ne katıldı.

Türk sporunda önemli gelişmeler olduğunu aktaran Üstündağ, "Türk sporunda voleybol çok önemli bir noktaya geldi. Çok kısa sürede dünya ikinciliği elde ettik ve bunun hüznünü yaşadık. Ülke olarak büyük bir heyecan yaşadık. Elimizden gelen tüm gayreti sergiledik ama final maçında 3-2 kaybederek gümüş madalya ile yetindik. Hepimiz bunun üzüntüsünü yaşadık ve şampiyon olamayarak bize gönül verenleri üzdüğümüz için özür diledik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporun yanında olduğunu belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türk sporu çok önemli başarılara imza atmakta. Aynı tarihlerde basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Voleybolun Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Futbolun Dünya Kupası'na katılması gündemde. Dünya Kupası'na katılmak önemli ama ben derece elde edeceğimize de inanıyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, yanımızda olan ve Türk voleybolunu yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız bizi kabul ettiğinde, 'Kadın takımı tamam. Çok iyi işler yapıyorsunuz ama erkek takımı da muhteşem.' dedi. Hep kadın takımımızdan bahsediyoruz ama bugün erkeklerden konuşmak istiyorum. Şu anda dünya altıncısıyız. Dünyada yaş ortalaması en düşük takıma sahibiz. Radikal kararla bazı hamleler yaptık ve bugün dünya bizim Erkek Milli Voleybol Takımı'mızı konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Sırbistan'da konuya el koyarak 2026 Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'a alınmasını sağladı. Filenin Sultanları, İstanbul'da 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek."

Spor Zirvesi'nde üçüncü kez ödül aldığını hatırlatan Üstündağ, "Voleybolun başarısında kulüplerin, antrenörlerin, altyapıların, taraftarın, sponsorların, medyanın büyük bir emeği ve desteği var. Bu süreçte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TVF Başkanı Üstündağ'a, Fotomaç gazetesi tarafından "Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
