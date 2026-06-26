Haberler

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne katılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinin Türk basketbolu için önemli ve sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinin Türk basketbolu için önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne dahil olması, Türk basketbolu adına önemli ve sevindirici bir gelişme oldu. Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte artık üç takımımızın mücadele edecek olması, ligimizin kalitesini ve Türk basketbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Beşiktaş'a Avrupa Ligi yolculuğunda başarılar diliyor; Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

Amerikalılar şoku hala atlatamadı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor

Sanat dünyası yasta! Usta ismi dostları anlattı
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi