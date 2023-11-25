Türkmenistan'da 14. Dünya Kuraş Şampiyonası'nın açılışı yapıldı.

Başkent Aşkabat'taki Dövüş Sanatları Spor Kompleksindeki açılışa Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, Uluslararası Kuraş Birliği Başkanı Haydar Farman, Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Ata Akmammedov, Türkmenistan Kuraş Federasyonu Başkanı Serdar Atayev, rektörler, öğrenciler, sporcular ile çok sayıda yerel ve yabancı basın mensupları katıldı.

Açılış programında bir konuşma yapan Türkmenistan'ın Eğitim Spor ve Sağlıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amanneperov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Uluslararası Kuraş Birliği Başkanı Farman da sporun uluslararası toplum için köprü görevini gördüğünü ifade ederek, "Tüm dünyayı etkileyen özel bir olaya tanıklık ediyoruz. Spora her zaman destek olmalıyız. Spor karşılıklı anlayış ve barış için bir ilham kaynağıdır." dedi.

Türkmenistan'da inşa edilen spor komplekslerinden söz eden Farman, gelecekte de ülkenin sporun farklı dallarındaki organizasyonlara ev sahipliği yapmak için gerekli imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Farman, Dünya Kuraş Şampiyonası'na 53 ülkeden 243 sporcunun katılacağı bilgisini verdi.

Türkiye'nin Gelişmekte Olan Spor Branşları Başkanı Hasan Öztürk, Dünya Kuraş Şampiyonası'na 4 sporcu ile katılacaklarını ifade etti.

Kuraş'ın ata sporu olduğunu ve 3 bin 500 yıllık tarihinin bulunduğunu ifade eden Öztürk, dünyada kuraş spor dalının gelişmesini desteklediklerini söyledi.

Dünya Kuraş Şampiyonası, 28 Kasım'da sonra erecek.