Türkiye Wing Foil Şampiyonası Muğla'nın Datça İlçesinde Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça Yat Kulübü ve Dirik Surf Club Hotel ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Wing Foil Şampiyonası, sporcuların ilk antrenman sürüşleri ile başladı. Etkinlik, rüzgarla yön verilen bir spor dalı olarak dikkat çekerken, Datça'nın doğal güzellikleriyle de birleşerek bölge turizmine katkı sağlıyor.

Türkiye Wing Foil Şampiyonası, Muğla'nın Datça ilçesinde başladı.

Datça Yat Kulübü ve Dirik Surf Club Hotel ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve UCPA paydaşlığıyla düzenlenen şampiyona, Kızlan Mahallesi'ndeki Dirik Surf Club Hotel'de gerçekleştiriliyor.

Datça Kaymakamlığına da vekalet eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt, sporcularla bir araya gelerek, başarılar diledi. Başhakem Ergin Özdem, protokol üyelerine wing foil sporu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

???????Şampiyonanın ilk günü antrenman sürüşleriyle başlarken, etkinlik Datçalılardan ve sporseverlerden ilgi gördü.

Henüz gelişmekte olan ve yakın gelecekte olimpik branşlara dahil edilmesi beklenen wing foil, deniz üzerinde rüzgarla yön verilen bir spor dalı olarak dikkati çekiyor.

Bu özellikleriyle izleyenlere görsel şölen sunan etkinlik, Datça'nın doğal güzellikleriyle bütünleşerek bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Şampiyona, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Spor
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.