Türkiye Voleybol Takımı, Sırbistan'a Mağlup Oldu

İSTANBUL,

SALON: Qujiang Spor Kompleksi

HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

SIRBİSTAN: Ivovic, Masulovic N., Luburic, Masulovic V., Nedeljkovic, Jovovic, Ristic (L) (Nikolic, Peric, Brboric)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Berkay (L) (Ahmet, Yiğit, Efe Bayram)

SETLER: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23

SÜRE: 1 saat 16 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. İlk hafta Çin etabında yer alan Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Millilerin maç takvimi şöyle;

13 Haziran: 15.30 Hollanda - Türkiye

14 Haziran: 14.00 Türkiye - Polonya

15 Haziran: 10.00 Çin - Türkiye