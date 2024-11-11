Üye Girişi
Haberler

Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Yeni Dönem Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Yeni Dönem Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda göreve gelen yeni Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, önceki kurula teşekkür ederek yeni dönemde adalet ve eğitim faaliyetlerine vurgu yaptı.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonunun 18 Ekim 2024 tarihli 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından göreve gelen Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ilk toplantısını bugün Türkiye Voleybol Federasyonunda gerçekleştirdi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldığı toplantıda bir önceki Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ve kurul üyelerine, yapmış oldukları görevlerden dolayı teşekkür etti. Yeni dönemin başarılarla, adaletle ve artan oranda eğitim faaliyetleri ile geçmesini temenni etti.

Bu amaçla yürütülecek çalışmaların, Avrupa ve Dünya voleybolu paralelinde devam etmekte olan işbirliklerimiz ve yürüteceğimiz uluslararası projelerinin de katkısıyla taçlanacağını ifade etti.

Her ay düzenli olarak yapılması planlanan Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu'nun ilk toplantısında, görev bölümü, teknik ve idari konular görüşüldü. Kurul bünyesinde, plaj ve kar voleybolu ile oturarak voleybola yönelik görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Nihat Ermihan başkanlığındaki yeni TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu'nda üyeler ve görevleri şu şekilde belirlendi:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK)

Nihat ERMİHAN (Ankara)? – Başkan

Onur HOŞNUT (Ankara) – Başkan Yardımcısı

Meral TAŞPINAR (Konya) – Genel Sekreter

Ahmet ÇELİK (Diyarbakır)?

Ersin ALTIPARMAK (İzmir) ?

Gültekin TEKİNALP (Ankara)

İbrahim TARUN (Tokat) ?

İlhami ŞENYURT (İstanbul) ?

Kazım BURUM (Kocaeli)

Nükhet DİKMEN (İzmir)

Rıdvan BOZYİĞİT (Malatya)

Sakine TAYANÇ (İstanbul)?

Zeki BOCUTCU (Ankara)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 11 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.