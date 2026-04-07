Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Eskişehir Valisi Yılmaz'a ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette kentte düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voleybol müsabakaları başta olmak üzere voleybol faaliyetleri ve sporun gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce kadınlar kategorisinde oynanan karşılaşmaların ardından erkekler yarı final müsabakalarının da Eskişehir'de gerçekleştirilmesinin, kentin spor organizasyonları açısından önemli merkez haline geldiği ifade edildiği kaydedildi.

Vali Yılmaz'ın da Eskişehir'in önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı ve desteklerinden dolayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür ettiği ve çalışmalarında başarılar dilediği bildirildi.