Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali konular görüşülecek ve delegelerin onayına sunulacak. Daha sonra başkanlık seçimine geçilecek.