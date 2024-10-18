Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluğun sağlandığı genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer başkan adayı olarak yer aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı.
Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.
Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.
Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali konular görüşülecek ve delegelerin onayına sunulacak. Daha sonra başkanlık seçimine geçilecek.