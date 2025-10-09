Türkiye Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda 5 Madalyayla Döndü

Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde Türk sporcular, organizasyonu toplam 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Milli sporculardan Semih Özdemir (70 kg) altın madalya, Salih Erinç (130) gümüş madalya, Mükerrer Kıyı (100 kg), Aydın Halimoğlu (100 kg) ve Mehmet Tögal (130 kg) bronz madalya kazandı. - İSTANBUL