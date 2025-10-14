Türkiye - Gürcistan Maçı İçin Takımlar Kocaeli Stadı'na Ulaştı
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile 4. maçına çıkmak üzere Kocaeli Stadı'na ulaştı. Her iki takım, güvenlik önlemleri altında stada giriş yaparken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maçı tribünden izleyeceği bildirildi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Başiskele ilçesinde konakladıkları otelden ayrılan iki takım da, güvenlik önlemleri altında stada ulaştı. Ay-yıldızlılar taraftarlarının tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.
