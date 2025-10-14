Haberler

Türkiye - Gürcistan Maçı İçin Takımlar Kocaeli Stadı'na Ulaştı

Türkiye - Gürcistan Maçı İçin Takımlar Kocaeli Stadı'na Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile 4. maçına çıkmak üzere Kocaeli Stadı'na ulaştı. Her iki takım, güvenlik önlemleri altında stada giriş yaparken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maçı tribünden izleyeceği bildirildi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı öncesi her iki takım da Kocaeli Stadı'na ulaştı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Başiskele ilçesinde konakladıkları otelden ayrılan iki takım da, güvenlik önlemleri altında stada ulaştı. Ay-yıldızlılar taraftarlarının tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.