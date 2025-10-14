Türkiye - Gürcistan Maçı İçin Takımlar Kocaeli Stadı'na Ulaştı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı öncesi her iki takım da Kocaeli Stadı'na ulaştı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Başiskele ilçesinde konakladıkları otelden ayrılan iki takım da, güvenlik önlemleri altında stada ulaştı. Ay-yıldızlılar taraftarlarının tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.