Türkiye ve Azerbaycan Satranç Federasyonları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 Uluslararası Bakü Açık Satranç Turnuvası'nın düzenlendiği Azerbaycan'da gerçekleştirilen törene, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich de katıldı.

Protokolü, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkanı Mahir Mammadov imzaladı.

Bu iş birliği sayesinde iki federasyonun, ortak projeler ve hazırlıklarla uluslararası alanda daha etkili olması hedefleniyor.