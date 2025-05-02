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Türkiye ve Azerbaycan Satranç Federasyonları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Azerbaycan Satranç Federasyonları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Türkiye Satranç Federasyonu ve Azerbaycan Satranç Federasyonu, uluslararası alanda önemli bir iş birliğine imza attı. Protokol, 2025 Uluslararası Bakü Açık Satranç Turnuvası öncesinde imzalandı.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkanı Mahir Mammadov'un katıldığı törende, Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ve Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkatibi Azer Aliyev'in katıldığı 2025 Uluslararası Bakü Açık Satranç Turnuvası kapsamındaki program öncesinde imzalanan protokol, Türk satrancı için uluslararası alanda önemli bir adım olarak nitelendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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