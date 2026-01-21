"Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı
Sakarya'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 56 üniversiteden 216 sporcu, 'sanda' ve 'taolu' kategorilerinde yarışıyor. Müsabakalar yarın sona erecek ve dereceye girenlere madalya verilecek.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı.
Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 56 üniversiteden 216 sporcu katılıyor.
Sporcular, "sanda" (serbest dövüş) ve "taolu" (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) kategorilerinde hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele ediyor.
Yarınki müsabakaların ardından sona erecek şampiyonada, dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor