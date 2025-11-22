Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

43 üniversiteden 170 sporcunun katıldığı organizasyonda Bayburt Üniversitesi, erkekler takım puanlamasında Türkiye birincisi, kadınlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyona, öğrencilerin sporla bütünleşmesine, fair-play anlayışıyla yarışma tecrübesi kazanmasına ve ulusal düzeyde kendilerini göstermelerine fırsat sundu. Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - BAYBURT