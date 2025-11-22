Haberler

Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası Sonuçlandı

Güncelleme:
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Boks Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı. 43 üniversiteden 170 sporcunun katıldığı yarışmada Bayburt Üniversitesi, erkekler takım puanlamasında birinci, kadınlarda ise üçüncü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

43 üniversiteden 170 sporcunun katıldığı organizasyonda Bayburt Üniversitesi, erkekler takım puanlamasında Türkiye birincisi, kadınlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyona, öğrencilerin sporla bütünleşmesine, fair-play anlayışıyla yarışma tecrübesi kazanmasına ve ulusal düzeyde kendilerini göstermelerine fırsat sundu. Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - BAYBURT

