Haberler

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Litvanya Maçı Aday Kadrosunda Değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı maç için aday kadrosuna Hamza Akman dahil edildi. İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım'a çağrıldı.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın Litvanya karşılaşmasının aday kadrosuna Hamza Akman dahil edildi.

Ümit Milli Takım'da yer alan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

Elemelerde H Grubu'nda yer alan Ümit Milli Takım, 4 maç sonunda topladığı 8 puanla ilk sırada bulunuyor.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlıların Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol)

Savunma: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.