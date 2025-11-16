Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Litvanya Maçı Aday Kadrosunda Değişiklik

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın Litvanya karşılaşmasının aday kadrosuna Hamza Akman dahil edildi.

Ümit Milli Takım'da yer alan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

Elemelerde H Grubu'nda yer alan Ümit Milli Takım, 4 maç sonunda topladığı 8 puanla ilk sırada bulunuyor.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlıların Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol)

Savunma: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)