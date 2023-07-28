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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12'inci basamağa yükseldi

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Uefa maçlarından puan ve puanlar alması sonucu ülke puanı sıralaması da değişti. Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 12. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA maçlarından kazandığı puanlar sonucu Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 12. sıraya yükseldi.

1 BASAMAK YÜKSELDİK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliği, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyeti ve Adana Demirspor'un 1-1'lik beraberliği sonucunda Türkiye'nin puanı 27.350 oldu. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükseldi.

SIRBİSTAN VE İSVİÇRE TAKIMLARI KAYBETTİ

Yarıştığımız Sırbistan'ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa'ya 2-1 mağlup olarak ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol'a 3-1 yenilince Türkiye için avantaj fırsatı doğmuş oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

  1. İngiltere: 86.928
  2. İspanya: 73.427
  3. İtalya: 69.284
  4. Almanya: 67.267
  5. Hollanda: 51.300
  6. Fransa: 50.581
  7. Portekiz: 45.316
  8. Belçika: 34.600
  9. İskoçya: 29.650
  10. İsviçre: 27.975
  11. Avusturya: 27.800
  12. TÜRKİYE: 27.350
  13. Sırbistan: 26.375
  14. Ukrayna: 23.900
  15. Norveç: 23.625
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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Yorumlar (1)

Baron Nights:

İsin icinde Besiktas varsa her zaman ustlere cikariz

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