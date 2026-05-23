Türkiye U23 İşitme Engelliler Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.

HAKEMLER: Tuncay Niederberger, Draskic Lazar, Vujicic Milisav

TÜRKİYE U23: Semih Ayrıç, Massis Gülük, Emre Bal (Dk. 80 Emican Okçu), Mert Ali Özen (Dk. 90+1 Yusuf Koçak), Göktuğ Altay (Dk.90+1 Erdal Cığıllıoğlu), Recep Arınç Orta, Hasan Bıyıkağaça, Safvan Gürbüz (Dk. 66 Furkan Islı), Bora Özdemir, Zafer Karataş, Muhammet Mustafa Yıldız

JAPONYA U23: Ryoto Norisue, Atsuki Sato, Ryoki Sato, Yuya Harada, Akito Takizawa, Hiromu Okura, Eigo Morishige, Haruto Nakagawa, Haruto Yamada (Dk. 57 Takeshi Kato), Teuya Kurokochi (Dk. 5 Seiya Yumuguchi), Keigo Kitagawa (Dk. 88 Rikkai Saitoh)

GOLLER: Dk. 23 ve 34 Muhammet Mustafa Yıldız (Türkiye U23), Dk, 63 Seiya Yumuguchi (Japonya U23)

SARI KARTLAR: Gürbüz Safvan, Mert Ali Özen, Göktuğ Altay, Zafer Karataş (Türkiye U23), Seiya Yumuguchi (Japonya U23)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Erdağ Ciğillioğlu (Türkiye U23)

Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar, final maçında Japonya'yı 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Turnuva boyunca namağlup unvanını koruyan Ay-yıldızlılar, yarı finalde Almanya'yı 1-0 geçerek turnuva tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında karşılaştığı Japonya karşısında üstün bir oyun sergileyen Ay-yıldızlılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Türkiye'ye tarihi şampiyonluğu getiren golleri 23 ve 34'üncü dakikalarda Muhammet Mustafa Yıldız kaydederken, Japonya'nın tek golü 63'üncü dakikada Seiya Yumuguchi'den geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
