Türkiye, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı. İbrahim Metehan Yaprak ve Abdullah Toprak bronz madalya elde etti.

Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'ın ikinci gününde serbest stil 70 kilogramda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, Kırgız rakibi Omurbek Taalaibek Uulu'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 65 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Abdullah Toprak ise Kırgız rakibi Aden Sakybaev'i 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.