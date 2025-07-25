Türkiye Tekvando Milli Takımı, Universiade'da Başarıya İmza Attı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Universiade'da Başarıya İmza Attı
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Essen'de düzenlenen 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye, Iğdır Üniversitesi antrenörü Doç. Dr. Kadir Yağız yönetiminde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen ve 150 ülkeden 8500 sporcunun katıldığı 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade), Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Yağız'ın antrenörlüğünü üstlendiği Türkiye Tekvando Milli Takımı, önemli bir başarıya imza attı.

Tekvando Milli takımımız, turnuvayı toplamda 2 altın ve 2 gümüş madalya ile tamamlayarak ülkemizi ve Iğdır üniversitesini gururlandırdı. Uluslararası düzeyde elde edilen bu başarı, hem sporcuların özverili çalışmalarının hem de teknik ekibin profesyonel katkılarının bir göstergesi olarak öne çıktı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, elde edilen bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Akademik kadromuzun ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmesi ve başarılarla dönmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Hocamız Doç. Dr. Kadir Yağız'ı ve başarılı sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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