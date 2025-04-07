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Türkiye Tekvando Milli Takımı, Sırbistan Açık Turnuvası'ndan 13 Madalya ile Döndü

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Uluslararası Sırbistan Açık Turnuvası'nda Türkiye Tekvando Milli Takımı 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu. Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, takımın başarılı sonuçlar aldığını belirtti.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Uluslararası Sırbistan Açık Turnuvası'nda 7'si altın toplam 13 madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve dünya ile olimpik sıralamaya puan veren turnuvada 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Milliler, bu sonuçla takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Sırbistan'da güzel sonuçlar aldık. Takım halinde zirveye çıktık. Bu ülkemizin başarısıdır. Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir virajı döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm antrenörlerimiz ve sporcularımız ile emek verenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Madalya kazanan milli tekvandocular şunlar:

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+87 kilo), Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo)

Gümüş : Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz: Berkay Erer (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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