Türkiye Tekvando Milli Takımı, Almanya Açık Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Almanya Açık Turnuvası'nda 5'i altın toplam 12 madalyayla takım halinde birinci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Nürnberg kentinde G2 kategorisinde düzenlenen ve olimpik sıralamaya puan veren turnuvada 1140 sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi 26 tekvandocu temsil etti.

Turnuvada 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milliler, tüm klasmanlarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Emine Göğebakan (46 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Gümüş madalya: Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Şevval Çakal (62 kilo)