Türkiye, Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

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Brezilya'daki 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Büyük Britanya'yı 57-52 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, finalde Almanya ile karşılaşacak.

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Büyük Britanya'yı 57-52 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı.

Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun yarı finalinde Büyük Britanya ile karşılaştı.

Müsabakada rakibini 57-52 yenen milliler, organizasyonda finale yükseldi.

Milli takım, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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