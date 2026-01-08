Avrupa Sutopu Şampiyonası 10 Ocak'ta Sırbistan'da başlayacak
A Milli Erkek Sutopu Takımı, 10-25 Ocak tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda D Grubu'nda İtalya, Romanya ve Slovakya ile karşılaşacak.
Avrupa Sutopu Şampiyonası, 10–25 Ocak tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı'nın yer alacağı organizasyonda Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.
Erkek Milli Sutopu Takımı, İstanbul'da 8–11 Haziran tarihlerinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:
11 Ocak - 14.45 / Türkiye - İtalya
13 Ocak - 22.30 / Türkiye - Romanya
15 Ocak - 14.45 / Türkiye - Slovakya