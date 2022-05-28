Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'de başladı - Haberler

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'de başladı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'in Toroslar ilçesinde başladı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'in Toroslar ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Toroslar Belediyesinin destekleriyle Toroslar Extreme Enduro Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sporcular antrenman ve sıralama turu yaptı.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla 50 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonda, endurocular zorlu yapay parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğin birinci gününde Süper Enduro GP Final Yarışı 1. etap yarışları da yapıldı.

Yarışta, Bayram Uysal birinci, Rafet Karakuş ikinci, Azad Demirkal üçüncü oldu.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Toroslar Türkiye Mersin TMF Spor Haberler

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