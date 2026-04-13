Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezon İznik'te açılacak

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayağında sporcular, zorlu engellerle dolu parkurda mücadele edecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 1. ayak yarışları, hafta sonu Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre 2026 yarış takviminde yer alan şampiyonanın ilk ayağı, Elbeyli Er Meydanı'nda 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplu start alacak sporcular, zorlu engelleri ve rakiplerini geçmeye çalışacak. Yarışlar, enduro prestij, usta, hobi, gençler, kadınlar ve veteran sınıflarında düzenlenecek.

Şampiyonanın ilk ayağı, 18 Nisan Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak.

Sporcular, 19 Nisan Pazar günü Elbeyli Er Meydanı'nda sezonun ilk kupaları için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
