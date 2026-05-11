Haberler

Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları tamamlandı

Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, çeşitli kategorilerde yapılan yarışlar ve serbest stil gösterileriyle tamamlandı. Ödül töreninin ardından şampiyonlar belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından, Bodrum Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Paşatarlası mevkisi açıklarında kurulan parkurda yapıldı.

Sporcular, şampiyonanın ilk gününde antrenmanların ardından sıralama turu ve yarışlarda mücadele etti.

Yarışların ikinci ve son gününde sujeti, motosurf ve flyboard kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Flyboard sporcularının gökyüzüne meydan okuyan şovları ve serbest stil (freestyle) gösterileri beğeni topladı.

Şampiyonada, motojet sınıfında Selin Pışkıner, msopen sınıfında Kuzey Hüseyin Alt, mspro sınıfında Behic Ender Yorgancılar, kadınlarda Viktoria Çağatay, stockpro1 sınıfında Kaan Zaman, stockpro2 sınıfında Furkan Yılmaz, drag sınıfında Hasimbey Hacısüleymanoğlu, openpro sınıfında Kaan Sanver birinci oldu.

Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi

Uçum’dan net FETÖ mesajı: Sadece dini yapı değil casusluk şebekesi!
Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

İspanya'da şampiyon milyonların takip ettiği El Clasico'da belli oldu
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi

Uçum’dan net FETÖ mesajı: Sadece dini yapı değil casusluk şebekesi!
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil