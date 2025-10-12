Türkiye Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Görüntüleme Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

İspanya'nın Katalonya Bölgesi'ndeki sahil kasabası L'estartit açıklarında 7-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda TSSF Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önemli başarılara imza attı. 19 ülkeden 31'i fotoğraf ve 13'ü video olmak üzere toplam 44 sporcunun yarıştığı Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı çeşitli kategorilerde madalyalar kazanarak turnuvaya damga vurdu. Milliler, geçen yıl katıldığı Dünya Şampiyonası'nda video dalında 2 altın, fotoğraf dalında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden TSSF Sualtı Görüntüleme Milli Takım kadrosu Mustafa Emre Kolbakır'ın kaptanlığında Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat, Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, Erkan Balk ve dalış eşi Olcay Yılmaz, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik'ten oluştu.

Kadir Sağlam: "Millilerimiz, geçen yılki başarıların yenilerini eklediler"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, başarıları, üye sayısı ve Türk sporuna katkılarıyla Türkiye'nin en büyük spor federasyonlarından biri olarak çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade ederek, "Türk sporu adına çok heyecanlıyız. Sualtı sporlarımızın güçlü branşlarından olan sualtı görüntülemede millilerimiz bu yıl da muhteşem başarılara imza atarak bayrağımızı ve ülkemizi gururlandırdı. Geçen yıl elde ettikleri başarılara yenilerini eklediler. 1 atın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayı ülkemize kazandıran Görüntüleme Milli Takımımızı ve yöneticilerini tüm kalbimle alkışlıyor ve onları kutluyorum. 2025 sezonunun hemen her branşımızda uluslararası başarılarla geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sualtı camiamızın her bir üyesine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle camiamızın her daim yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, bakanlık çalışanlarımıza camiamız adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL