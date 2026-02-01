Haberler

Sakarya'daki "Türkiye Yıldızlar Karate Ligi" müsabakaları sona erdi

Sakarya'daki 'Türkiye Yıldızlar Karate Ligi' müsabakaları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi, 6-13 yaş arası sporcuların mücadeleleriyle sona erdi. Dereceye giren sporcular, milli takım kampına katılma hakkı kazandı.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi tamamlandı.

Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda üç gündür gerçekleştirilen müsabakalarda 6-13 yaş arası sporcular, final etabında ter döktü.

Yeşil/mavi ve sarı/turuncu kuşak klasmanlarında mücadele eden ve madalya kazanan sporcular, puanlamanın ardından üst dereceye girmek için "Elit Yıldızlar Ligi" klasmanında rekabet etti.

Dereceye giren sporcular, Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde bir haftalık karate eğitim kampına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı