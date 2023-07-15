Türkiye, Sırbistan'a mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 76-55 mağlup oldu. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Heraklion Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 12-23 geride geçen milli takım, soyunma odasına da 43-29 geride gitti. Maçın üçüncü çeyreği de 50-43 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, milli takım sahadan 76-55 mağlup ayrıldı. 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Berke Büyüktuncel 14, Emir Adıgüzel 13 sayı kaydetti. Milliler, organizasyondaki son maçını ise yarın yapacak.