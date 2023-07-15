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Türkiye, Sırbistan'a mağlup oldu

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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 76-55 mağlup oldu. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Heraklion Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 12-23 geride geçen milli takım, soyunma odasına da 43-29 geride gitti. Maçın üçüncü çeyreği de 50-43 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, milli takım sahadan 76-55 mağlup ayrıldı. 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Berke Büyüktuncel 14, Emir Adıgüzel 13 sayı kaydetti. Milliler, organizasyondaki son maçını ise yarın yapacak.

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 76-55 mağlup oldu.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Heraklion Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 12-23 geride geçen milli takım, soyunma odasına da 43-29 geride gitti.

Maçın üçüncü çeyreği de 50-43 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, milli takım sahadan 76-55 mağlup ayrıldı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Berke Büyüktuncel 14, Emir Adıgüzel 13 sayı kaydetti.

Milliler, organizasyondaki son maçını ise yarın yapacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Milli Takım Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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