Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 101 - Mersin Spor: 93
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 11, Miles 33, Roko Badzim 20, Cazalon 15, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven 3, Omic 2,
Mersin Spor : Olaseni 20, Leon Apaydın, Cowan 16, Cruz 17, Chassang, Kartal Özmızrak 9, March 8, Hakan Sayılı 13, White 10, Enoch
1. Periyot: 26-18
Devre: 51-44
3. Periyot: 82-61
Beş faulle oyundan çıkan: 38.83 Hakan Sayılı ( Mersin Spor )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Mersin Spor'u 101-93 yendi.