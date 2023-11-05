Bursaspor: 95-75

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Çağlar Özkan

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 11, Jaylon Brown 6, Martin 10, Vitto Brown 13, Carey 18, Hilliard 15, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı 4, Mert Celep 7, Efe Ergi

BURSASPOR: Floyd 19, Michineau 10, Anthony Brown 17, Mehmet Atalan, Hamilton 14, Ömer Utku 3, Enes Berkay 4, Semih Erden, Sarper David 8, Metin Türen

1'İNCİ PERİYOT: 31-18

İLK YARI: 53-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-60

5 FAUL: Jaylon Brown (33.43) (Pınar Karşıyaka )

Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'u farklı yendi: 95-75. Bu sezon ligde evinde 3'te 3 yapan yeşil-kırmızılı ekipte Carey 18, Hilliard 15, Vitto Brown 13 sayıyla oynadı. McCollum ise sakatlığı nedeniyle yine forma giyemedi. Ligde 6 haftada 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka, 10 Kasım Cuma günü Büyükçekmece'ye konuk olacak.

Maçın başında iki ekip de pota altından kolay sayılar buldu. Pınar Karşıyaka'nın Carey, Bursaspor'un Floyd'la etkili olduğu ilk dakikalar 8-8 eşitlikle geçildi. Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin üçlükleri, Carey'nin pota altından katkısıyla 13-0'lık seri yakalayan Karşıyaka bir anda durumu 21-8'e getirdi. İlk 10 dakikada 31-18 sonuçlandı. İkinci periyotta rakibiyle arasındaki farkı 17 sayıya kadar çıkaran ev sahibi Kaf-Kaf soyunma odasına 53-37 önde girdi. Üçüncü periyotta Karşıyaka Hilliard'ın üçlüğüyle farkı 19 sayıya taşısa da Bursaspor aranın daha da açılmasına izin vermedi. Yeşil-kırmızılılar dördüncü periyoda 75-60 üstünlükle başladı. Son periyodun başında Jaylon Brown ve Hilliard'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açmayı başaran Pınar Karşıyaka rahat bir oyunla salondan 95-75 galip ayrıldı.