Türkiye Sigorta Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

Türkiye Sigorta Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Kupası 1 organizasyonunda Türk temsilcilerinden Galatasaray Fuzul A Grubu'nda, Fenerbahçe İstanbul Jet ise B Grubu'nda mücadele ediyor.

Beşiktaş Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kupası 3'te ise Beşiktaş Tüpraş A Grubu'nda, TSK Rehabilitasyon MSK ise B Grubu'nda yer alıyor.

Turnuva, 26 Nisan'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Şampiyonada Türk takımlarının bugün oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Avrupa Kupası 1

Galatasaray Fuzul-Hyeres Handi Basket (Fransa): 90-72

Rhine River Rhinos Wiesbaden (Almanya)-Galatasaray Fuzul: 51-67

Fenerbahçe İstanbul Jet-Bidaideak Bilbao (İspanya): 87-66

Hornets Le Cannet (Fransa)-Fenerbahçe İstanbul Jet: 55-78

Avrupa Kupası 3

Beşiktaş Tüpraş-Toulouse (Fransa): 107-60

Les Aigles du Velay (Fransa)-Beşiktaş Tüpraş: 70-91

TSK Rehabilitasyon MSK-Club Amivel (İspanya): 59-89

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
