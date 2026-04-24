Türkiye Sigorta Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası
- Organizasyonda ilk gün tamamlandı
Türkiye Sigorta Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.
İtalya'da düzenlenen Avrupa Kupası 1 organizasyonunda Türk temsilcilerinden Galatasaray Fuzul A Grubu'nda, Fenerbahçe İstanbul Jet ise B Grubu'nda mücadele ediyor.
Beşiktaş Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kupası 3'te ise Beşiktaş Tüpraş A Grubu'nda, TSK Rehabilitasyon MSK ise B Grubu'nda yer alıyor.
Turnuva, 26 Nisan'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Şampiyonada Türk takımlarının bugün oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Avrupa Kupası 1
Galatasaray Fuzul-Hyeres Handi Basket (Fransa): 90-72
Rhine River Rhinos Wiesbaden (Almanya)-Galatasaray Fuzul: 51-67
Fenerbahçe İstanbul Jet-Bidaideak Bilbao (İspanya): 87-66
Hornets Le Cannet (Fransa)-Fenerbahçe İstanbul Jet: 55-78
Avrupa Kupası 3
Beşiktaş Tüpraş-Toulouse (Fransa): 107-60
Les Aigles du Velay (Fransa)-Beşiktaş Tüpraş: 70-91
TSK Rehabilitasyon MSK-Club Amivel (İspanya): 59-89