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Türkiye, Satranç Olimpiyatı'nda 15 sporcuyla madalya mücadelesine çıkacak

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Türkiye, Özbekistan'da düzenlenecek 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda 15 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Özbekistan'da düzenlenecek 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda 15 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporcular, açık ve kadınlar kategorilerinde 11 tur üzerinden İsviçre sistemiyle yarışacak.

Türkiye'yi 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nın açık kategorisinde GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Işık Can, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık, WIM Gülenay Aydın, WIM Sıla Çağlar, WFM Ceren Tırpan ve WFM Beren Kalyoncu, madalya arayacak.

Öte yandan 3. FIDE Engelliler Satranç Olimpiyatı da Semerkant'ta düzenlenecek. Türkiye'yi 3. FIDE Engelliler Satranç Olimpiyatı'nda WCM Handenur Şahin, Uğur Deniz, Süleyman Saltık, Meriç Pehlivan ve Ege Yazar temsil edecek.

Organizasyon, 27 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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